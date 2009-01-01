В Житомире покончил с собой военный — сотрудник учебного заведения

Полицейские сообщили что мужчина был найден повешенным на территории учебного заведения.

В Житомире покончил с собой военный фото: kri.su

На территории Житомирского военного института им. Королева повесился военнослужащий

Эту информацию подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области, сообщает УНН.

Полицейские сообщили что мужчина был найден повешенным на территории учебного заведения, на место выезжала следственно-оперативная группа.

В военной прокуратуре Житомирского гарнизона информацию об обнаружении повешенного подтвердили и пообещали предоставить более подробные комментарии.

Из собственных источников издания стало известно, что повешенный — работник института 1972 г.р.

Напомним, на Буковине молодой военнослужащий покончил с собой.