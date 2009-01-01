В Житомире покончил с собой военный — сотрудник учебного заведения

Полицейские сообщили что мужчина был найден повешенным на территории учебного заведения.
Эту информацию подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области, сообщает УНН.
Полицейские сообщили что мужчина был найден повешенным на территории учебного заведения, на место выезжала следственно-оперативная группа.
В военной прокуратуре Житомирского гарнизона информацию об обнаружении повешенного подтвердили и пообещали предоставить более подробные комментарии.
Из собственных источников издания стало известно, что повешенный — работник института 1972 г.р.
Напомним, на Буковине молодой военнослужащий покончил с собой.