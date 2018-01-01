В Житомире пьяные парни из-за замечания избили водителя троллейбуса

У пострадавшего, в частности, диагностировали сотрясение головного мозга.

В Житомире пьяные парни избили водителя троллейбуса, пострадавший получил много травм Житомир-info

В понедельник, 23 апреля, в Житомире группа 18-летних пьяных пешеходов-местных жителей из-за замечания избила 31-летнего водителя троллейбуса.

Инцидент произошел около 19:00 по ул. Киевской на остановке общественного транспорта, пострадавший получил много травм, говорится на сайте Нацполиции на Житомирщине.

"На замечание водителя троллейбуса о переходе дороги в неустановленном месте… трое парней и две девушки… отреагировали воинственно и набросились на мужчину", — отметили в ведомстве.

После избиения медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и другие травмы.

"Парней полицейские доставили в Житомирский отдел полиции, где были установлены их личности. Это 18-летние житомиряне, которые, по результатам освидетельствования, находились в нетрезвом состоянии", — отмечается в сообщении.

Среди молодых людей были такие, которые уже неоднократно попадали в поле зрения копов за совершение различных правонарушений. Начато производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что вечером 22 апреля во Львове футбольные фанаты после матча между киевским "Динамо" и ровенским "Вересом" избили водителя маршрутного автобуса, подозреваемых задержали.

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