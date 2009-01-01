В Житомире сотрудник военкомата устроил стрельбу, опубликованы фото с места события

Причиной конфликта стала парковка автомобиля.

В Житомире сотрудник военкомата устроил стрельбу. В результате инцидента ранения получил местный житель, также пострадала женщина, которую военный ударил в лицо.

Об этом сообщает пресс-секретарь ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко в эфире телеканала "112 Украина".

Сообщается, что, когда мужчина парковал автомобиль, у него возник конфликт с людьми, стоящими рядом. Водитель достал оружие и выстрелил мужчине в спину, а женщину ударил в лицо.

"По информации, которая известна на данный момент, конфликт возник внезапно, пострадавшие являются жителями многоэтажки. Причиной стала парковка автомобиля. Это абсолютно бытовая ситуация. На месте пострадавшим была оказана помощь, сейчас они госпитализированы", — передает пресс-секретарь.

Сообщается, что на месте было найдено устройство для выстрела резиновых пуль. Оно зарегистрировано, то есть находилось у подозреваемого на законных основаниях.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, "во время конфликта 27-летний мужчина совершил несколько выстрелов из устройства для отстрела резиновых пуль, в том числе в сторону оппонента. В результате тот получил травмы в виде повреждения левого локтевого сустава и поясничного отдела позвоночника".

В полиции также сообщили, что пострадавшему оказана медицинская помощь. На месте происшествия были задержаны участники инцидента, им оказался военнослужащий, у которого изъято зарегистрирован травматический пистолет для отстрела резиновых пуль и стартовый пистолет.

Также в полиции отметили, что травмы получила женщина, которая также находилась на месте конфликта.

Стрелявшего военнослужащего задержали. По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК, санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, в Запорожье пять мужчин открыли стрельбу по молодому мужчине. В лежащего парня выпустили десяток пуль из травмата.

фото: zhitomir.info