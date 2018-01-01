В жутком ДТП на трассе Киев-Харьков погибли два человека (фото)

52-летний житель Запорожья, управляя автомобилем Ford Mondeo, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "ДАФ".

В Украине произошло очередное ДТП, связанное с таранами тяжелых грузовиков - в результате столкновения легкового автомобиля и грузовой фуры на трассе Киев – Харьков погибли два человека.

"Водитель автомобиля Ford на высокой скорости "влетел" в припаркованную фуру DAF. Два пассажира легкового авто погибли на месте. Один из погибших несовершеннолетний", – сообщают очевидцы в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

Добавляется, что на месте работают скорая помощь и патрульная полиция. Полиция провела предварительное расследование произошедшего. По словам полицейских, 52-летний житель Запорожья, управляя автомобилем Ford Mondeo, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "ДАФ", который был припаркован в специально предназначенном месте.

В результате столкновения от полученных многочисленных телесных повреждений погибли двое пассажиров автомобиля Ford - 73-летняя мать водителя и его 10-летняя дочь.

Полиция продолжает следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также Почему маршрутки таранят фуры: дальнобойщики высказали свою версию

Напомним, в пятницу, 20 июля, в Украине произошло несколько масштабных ДТП с человеческими жертвами - в общей сложности четыре громких ДТП унесли жизни 21 украинца.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram