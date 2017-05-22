В зоне АТО погиб боец-контрактник из 44-й артиллерийской бригады

По данному факту проводится расследование, выясняются детали и причины гибели солдата.
Об этом идет речь в сообщении на странице в Facebook 44-й отдельной артиллерийской бригады.
Сообщается, что по данному факту проводится расследование, выясняются детали и причины гибели солдата.
В то же время, по данным te.20minut.ua, погибшим оказался 18-летний Богдан Ишутин, родом из Теребовли Тернопольской области.
Напомним, ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге погиб грузинский доброволец, воевавший за силы АТО.
Фото: te.20minut.ua.