В зоне АТО погиб боец-контрактник из 44-й артиллерийской бригады

По данному факту проводится расследование, выясняются детали и причины гибели солдата.

Богдан Ишутин te.20minut.ua

В понедельник, 22 мая, в зоне АТО на Донбассе при исполнении служебных обязанностей вследствие огнестрельного ранения погиб военнослужащий-контрактник воинской части В1428.

Об этом идет речь в сообщении на странице в Facebook 44-й отдельной артиллерийской бригады.

Сообщается, что по данному факту проводится расследование, выясняются детали и причины гибели солдата.

В то же время, по данным te.20minut.ua, погибшим оказался 18-летний Богдан Ишутин, родом из Теребовли Тернопольской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге погиб грузинский доброволец, воевавший за силы АТО.

Фото: te.20minut.ua.