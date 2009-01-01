В зоне АТО поймали информатора боевиков, собирал данные возле Светлодарской дуги

Злоумышленник передавал врагу сведения об украинских подразделениях, отметили в СБУ.

Задержанный злоумышленник Скриншот видео с youtube.com

силовики поймали информатора боевиков ДНР, он собирал данные в районе

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что злоумышленника интересовали сведения о численности украинских подразделений, местах их дислокации и перемещении боевой техники.

"Собранную информацию передавал боевикам. Они использовали ее для обстрелов украинских военных и гражданских лиц", — отметили в спецслужбе.

Видео допроса задержанного

По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации, руководство или участие в них, а также содействия их созданию, деятельности) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке Донецкой области задержали корректировщика огня боевиков. Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко — Лариса Сарган — писала, что пособник врага крымчанин, его зовут Андрей Третьяков (1973 года рождения).

Видео: Служба безпеки України