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В зоне АТО поймали "оборотня в погонах", требовал "дань" от бизнесменов

Сегодня, 16:50

Злоумышленник является старшим участковым инспектором одного из отделов полиции Донецкой области.

АТО,Донбасс,полицейский,взятка,Новотроицкое
Место происшествия ssu.gov.ua
В зоне АТО в Донецкой области силовики при получении взятки задержали старшего участкового инспектора одного из отделов полиции региона.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По ее данным, тот постоянно требовал деньги от мелких бизнесменов за отсутствие препятствий торговле на стихийном рынке возле контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое".

"Правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения "оборотнем в погонах" еженедельной "дани" от предпринимателей", — отметили в пресс-службе.

АТО,Донбасс,полицейский,взятка,Новотроицкое
Вещи, деньги и документы, найденные у злоумышленника ssu.gov.ua

Позже оперативники спецслужбы задержали вымогателя при получении очередной части неправомерной выгоды. "Открыто уголовное производство по ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса", — добавили в СБУ.

Ранее в Одесской области на взятке погорели два следователя Приморского отдела полиции Одессы, они требовали от местного жителя тысячу долларов за возвращение ему изъятого автомобиля.

Фото: ssu.gov.ua

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АТО, Донбасс, полицейский, взятка, Новотроицкое, СБУ, дань
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