В зоне АТО поймали "оборотня в погонах", требовал "дань" от бизнесменов

Злоумышленник является старшим участковым инспектором одного из отделов полиции Донецкой области.

Место происшествия ssu.gov.ua

в Донецкой области силовики призадержали старшего участкового инспектора одного из отделов полиции региона.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По ее данным, тот постоянно требовал деньги от мелких бизнесменов за отсутствие препятствий торговле на стихийном рынке возле контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое".

"Правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения "оборотнем в погонах" еженедельной "дани" от предпринимателей", — отметили в пресс-службе.

Вещи, деньги и документы, найденные у злоумышленника ssu.gov.ua

Позже оперативники спецслужбы задержали вымогателя при получении очередной части неправомерной выгоды. "Открыто уголовное производство по ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса", — добавили в СБУ.

Ранее в Одесской области на взятке погорели два следователя Приморского отдела полиции Одессы, они требовали от местного жителя тысячу долларов за возвращение ему изъятого автомобиля.

Фото: ssu.gov.ua