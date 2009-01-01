В зоне АТО пойман боевик ДНР, который охранял украинских заложников: видео допроса

На Донбассе злоумышленника задержали сотрудники СБУ.

Задержанный злоумышленник ssu.gov.ua

силовики задержали, который в захваченном Донецке охранял украинских заложников.

Об этом говорится на сайте СБУ.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник пытался попасть на подконтрольную Украине территорию для встречи с родственниками.

"Боевика террористической ДНР, который охранял украинских заложников в Донецке, задержала Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции", — отметили в спецслужбе.

Видео допроса задержанного

Начато производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе Донецкой области был задержан бывший боевик банды "Оплот" самопровозглашенной ДНР, он покинул ряды противника после конфликта с руководством. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України