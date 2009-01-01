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В зоне АТО уничтожен блиндаж боевиков — волонтер

Сегодня, 14:24

На Донбассе один террорист "куснул пирожок от снайпера", написала Быкова.

Обстрел, боевики
Боевик на Донбассе, иллюстрация dialog.ua
Волонтер Оксана Быкова сообщила, что в зоне АТО на Донбассе был уничтожен блиндаж боевиков.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Также, по сведениям активистки, один террорист "куснул пирожок от снайпера".

"Пока вы спали, а хлопцам нефиг было делать… Они вызвали шамана с бубном…Ладно, не буду томить — минус блиндаж", — говорится в сообщении.

Ранее спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко говорил, что за прошлую неделю (23-29 октября) на востоке Украины были уничтожены 12 боевиков, а еще 24 — ранены.

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АТО, Донбасс, боевики, блиндаж, Быкова, снайпер
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