В зоне АТО уничтожены боевики-диверсанты — разведка

На востоке нашей страны тяжело ранен "офицер" врага, сообщили в Минобороны.

На Донбассе уничтожены несколько боевиков, отметили в Минобороны vlada.io/

На прошлых выходных — 13-14 января — в зоне АТО на Донбассе диверсионно-разведывательные группы боевиков подорвались на собственных минах, несколько террористов уничтожены.

Противник понес потери при попытках перейти участки своих минно-взрывных заграждений на Мариупольском и Бахмутском направлениях, рассказал на брифинге пресс-секретарь Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные военной разведки.

"Несколько диверсантов погибли, один офицер тяжело ранен", — заявил спикер. По его словам, командование врага начало искать виновных в хаотичной установке минно-взрывных заграждений перед позициями боевиков.

Ранее пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, опираясь на сведения военной разведки, говорил, что 2 января на захваченной части востока нашей страны от передозировки наркотическими веществами и чрезмерного употребления алкогольных напитков умерли трое террористов, один из них был "офицером".