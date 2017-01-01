В зоне АТО уничтожены боевики-диверсанты — разведка

На востоке нашей страны тяжело ранен "офицер" врага, сообщили в Минобороны.
Противник понес потери при попытках перейти участки своих минно-взрывных заграждений на Мариупольском и Бахмутском направлениях, рассказал на брифинге пресс-секретарь Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные военной разведки.
"Несколько диверсантов погибли, один офицер тяжело ранен", — заявил спикер. По его словам, командование врага начало искать виновных в хаотичной установке минно-взрывных заграждений перед позициями боевиков.
Ранее пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, опираясь на сведения военной разведки, говорил, что 2 января на захваченной части востока нашей страны от передозировки наркотическими веществами и чрезмерного употребления алкогольных напитков умерли трое террористов, один из них был "офицером".