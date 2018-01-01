В зоне ООС военные "схватили" подозреваемого в убийстве: фото

Правоохранители отлично сработали в связке с ВСУ.

В зоне военного конфликта на Донбассе, на одном из блокпостов неподалеку от населенного пункта Авдеевка, бойцы ВСУ помогли задержать мужчину, разыскиваемого по подозрению в убийстве.

Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-центра штаба Операции объединенных сил на официальной странице в Facebook.

Военнослужащие получили от правоохранителей сообщение о том, что возле одного из точек общепита Авдеевки был обнаружен труп местного жителя, имеющий признаки насильственной смерти. Полицейские, благодаря видеозаписям с камер наблюдения установили личность подозреваемого. Его фотопортрет был передан на военные блокпосты. На одном из них подозреваемый и был задержан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что за убийство жителя Мариуполя боец АТО отделался штрафом.

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