Верил в победу Украины. В ДТП погиб известный волонтер из Донецка

Волонтер до захвата его родного Донецка боевиками имел успешный бизнес.

Скриншот с сайта apostrophe.ua

В Днепре в дорожно-транспортном происшествии погиб известный донецкий волонтер Леонид Краснопольский.

"Да, Леня Краснопольский погиб сегодня в ДТП ... Леня, ортодоксальный еврей из Донецка, истинный патриот Украины, волонтер, дизайнер, предприниматель, основатель проекта "Hunta in UA", бежавший в 2014 году в Днепр", — написал мэр Днепра Борис Филатов Facebook.

Как сообщает местное издание "Информатор", ДТП произошло около 12:50 на Набережной Победы.

По словам очевидцев происшествия, автомобили ехали в попутном направлении. Автомобиль Kia осуществлял разворот влево, в этот момент Toyota Prado протаранил автомобиль в бок. В результате водитель Kia погиб.

Леонид Краснопольский до захвата его родного Донецка боевиками имел успешный бизнес. Он при поддержке известного модельера Михаила Воронина открыл ателье и шил престижную мужскую одежду. Он даже представить не мог, что когда-то ему придется все бросить и после плена у боевиков в Донецке начинать жизнь с нуля в другом городе.

Краснопольского боевикам "ДНР" сдала 19-летняя дочь его коллеги по ателье. В одном из интервью после освобождения из плена дончанин вспоминал, что в его телефоне при обыске были найдены фото с украинскими военными. Для боевиков это стал веский повод взять Краснопольского в плен и удерживать в течение пяти дней на подвале, передает "Диалог.UA".

Краснопольский был искренним патриотом Украины, он вышел из плена по обмену, переехал в Днепр и продолжил помогать ВСУ вместе со своей супругой.

Краснопольский верил в победу Украины и мечтал о справедливом наказании для всех тех, кто в его родном городе и на Донбассе устроил кровавый ад.



