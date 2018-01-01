Ветеран-афганец заколол вилами жену и тёщу: показалось, что на войне

Обе женщины от полученных травм скончались на месте события.

Ветеран войны в Афганистане напал с вилами на свою жену и тещу. Обе женщины от полученных травм скончались на месте события.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Кировоградской области, позже он объяснил, что ему показалось, что он снова на войне и должен отбиваться от врагов.

В полиции также добавили, что мужчина состоит на учете в психиатрической больнице.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 115 УК — умышленное убийство. Мужчину задержали. Проводится расследование. Также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчина скальпелем зарезал знакомую.