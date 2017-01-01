Влетел в авто, снес деревья, разбил остановку. В Киеве неадекватный водитель устроил масштабное ДТП

Мужчина был за рулем KIA, он отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови.
Водитель отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови, говорится на странице в Facebook Киева оперативного.
"Масштабное ДТП на Льва Толстого/Большой Васильковской: неадекватный и пьяный водитель KIA… на большой скорости въехал в припаркованный автомобиль Acura, затем снес два дерева, въехал в еще два припаркованных автомобиля и разбил остановку", — отмечается в сообщении.
Ранее в Дарницком районе Киева правоохранители гонялись за подозрительным мужчиной на авто Mercedes, преследование закончилось тем, что водитель въехал в шесть машин. Узнать больше об инциденте можно здесь.