Во Львове на улице нашли тело военнослужащего

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

На улице Антонича обнаружили тело мужчины news24ua.com

Во Львове на улице Антонича обнаружено тело мужчины в военной форме без признаков жизни.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ГУ НП во Львовской области.

Как говорится в сообщении, сегодня, 2 июня, в 10.40 в Железнодорожный отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Антонича возле дома №20-б обнаружено тело мужчины в военной форме без признаков жизни.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность погибшего. Это 42-летний житель Пустомытовского района, военнослужащий. На его теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Правоохранители устанавливают причины смерти военнослужащего, назначены экспертизы, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковщине повесился военный 54-й механизированной бригады.