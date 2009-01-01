Во Львове начальник СИЗО погорел на взятке от подследственного

Начальник хотел тысячу долларов от гражданина, находящегося под следствием.

Взятка, иллюстрация flickr.com/securityserviceofukraine

Во Львове вечером 14 марта сотрудники спецподразделений военной прокуратуры Западного региона совместно созадержали начальника львовского следственного изолятора во время получения взятки.

Об этом представитель управления Службы безопасности Украины во Львовской области сообщил УНИАН.

По полученной информации, начальник следственного изолятора был задержан во время получения части неправомерной выгоды в размере 1 тыс. долларов от гражданина, который находится под следствием.

В пресс-службе областного УСБУ и военной прокуратуре Западного региона пока не сообщают официальную информацию относительно общей суммы взятки, где именно произошло задержание и с какой целью начальник СИЗО вымогал деньги.

Ранее "Главред" сообщал, что в Житомире на взятке поймали помощника нардепа.