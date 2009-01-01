Во Львове под колесами мусоровоза погибли две женщины

По словам очевидцев, женщины, которые перебегали дорогу не на пешеходном переходе, попали под передние колеса мусоровоза.

city-adm.lviv.ua Во Львове на улице Полуботка в Сыховском районе мусоровоз насмерть сбил двух женщин, которые перебегали дорогу в неположенном месте.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы городского совета Львова.

По словам очевидцев, женщины, которые перебегали дорогу не на пешеходном переходе, попали под передние колеса мусоровоза.

"Сейчас на месте работают правоохранительные органы, представители ГСЧС. Причины происшествия выясняются", — говорится в сообщении. Также сообщается, что мусоровоз принадлежит компании "АВЕ".

Напомним, в Херсонской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли два человека, 13-летняя девочка госпитализирована.

видео: youtube.com