Во Львове в подъезде дома нашли коробку с мертвым ребенком

Полиция установливает личность матери ребенка.

vedomosti-ua.com Во Львове в одной из многоэтажек обнаружили коробку с телом новорожденного ребенка.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП во Львовской области, сегодня, 16 февраля, около девяти утра на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что в одной из многоэтажек по улице Гетмана Мазепы во Львове на лестничной клетке тринадцатого этажа лежит коробка с телом новорожденного ребенка без признаков жизни.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинолог. Установлено, что в картонной коробке действительно лежит тело новорожденного ребенка. Будет назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинская, во время которых будет установлена причина смерти ребенка и другие обстоятельства, важные для следствия. Мы также принимаем меры для установления личности матери ребенка ", — рассказал начальник Шевченковского отдела полиции полковник полиции Игорь Петрик.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, 15 февраля, на Полтавщине в городе Карловка в мусорном баке нашли тела двух детей.

фото: vedomosti-ua.com