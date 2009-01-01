Во Львове задержали банду полицейских-рэкетиров, опубликованы фото

Во время собрания доказательной базы стало известно о 20 эпизодах преступной деятельности группы.

Во Львове задержали банду полицейских-рэкетиров npu.gov.ua

Во Львове задержаны сотрудники полиции, которые систематически вымогали деньги на Центральном железнодорожном вокзале.

Об этом идет речь в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции.

Информация о сотрудниках Железнодорожного отдела полиции Львова начала поступать в Управление внутренней безопасности еще в октябре 2016 года. Было установлено, что полицейские, которые несли службу на Центральном железнодорожном вокзале, предварительно сговорившись, систематически превышают служебные полномочия — применяют физическую силу (угрожают ее применением) к лицам, совершившим административные или уголовные правонарушения на территории района. А за непривлечение к ответственности полицейские требовали и получали денежные средства от задержанных. Также, не чурались "правоохранители" и присваивать личные вещи этих граждан.

Во время собрания доказательной базы стало известно о 20 эпизодах преступной деятельности группы, к которым причастны 15 работников отдела полиции из числа сотрудников дежурной части и патрульно-постовой службы. К примеру, только за один день был задокументирован факт избиения в служебном кабинете дежурной части тремя полицейскими мужчины, который находился на вокзале навеселе, а также применение насилия еще одним патрулем этого же отделения к другому пассажиру и получение от него 900 гривен.

Сотрудники Управления внутренней безопасности, Главного управления полиции области, прокуратуры и отдела быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали трех фигурантов группы "на горячем". Полицейские, по отлаженной схеме, заставили мужчину отдать им 230 евро и 220 польских злотых за непривлечение его к административной ответственности. Во время задержания злоумышленники пытались сопротивляться.

Кроме "свежей" взятки в служебном кабинете полицейских, во время 13 санкционированных обысков по месту их жительства обнаружены и изъяты другие средства, полученные в результате вымогательства: 1 560 польских злотых, 31 350 гривен, 250 евро, 1 272 долларов США, а также — 38 мобильных телефонов, 1 охотничий нож, патроны различного калибра, граната РГД-5, ручной противотанковый гранатомет РПГ-18, происхождение которых устанавливается.

В настоящее время трем задержанным в порядке ст.208 УПК Украины объявлено подозрение по ч.3 ст.368 УК Украины. Решается вопрос о правовой квалификации действий других членов группы и привлечения их к уголовной ответственности. Продолжается следствие.

Напомним, в Николаеве поймали четырех рэкетиров: требовали деньги от местных жителей.

Фото: npu.gov.ua.