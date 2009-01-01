Во Львове задержаны члены банды, которая терроризировала жителей: опубликованы фото

Cуд уже избрал злоумышленникам меру пресечения.
Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.
В ведомстве уточнили, что в банду входили злоумышленники, ранее судимые за насильственные преступления.
"Рядовые члены создавали конфликтные ситуации с гражданами, после чего "силовой блок группировки" требовал от жителей финансовое возмещение за решение инцидента", — отметили в СБУ.
По ее данным, бандиты незаконно лишали людей свободы, применяли угрозы и пытки. Силовики задержали в областном центре трех бандитов, в том числе так называемого "смотрящего".
"В рамках уголовного производства, открытого по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса, злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — добавили в спецслужбе.
Ранее сообщалось, что в Николаеве накрыли банду наркоторговцев, сформированную по этническому признаку, ее "крышевал" правоохранитель. Узнать больше о происшествии можно здесь.
Фото: ssu.gov.ua