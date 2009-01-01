Во львовской больнице мужчина "на эмоциях" разгромил приемное отделение и избил медиков

Злоумышленником оказался 23-летний местный житель, он задержан.

Кулак, иллюстрация Житомир-info

В пятницу, 13 октября, во Львове мужчина с криминальным прошлым в городской детской больнице "на эмоциях" разгромил приемное отделение и избил двух медиков,, пострадавшие госпитализированы.

Об этом пишет zaxid.net, ссылаясь на данные главного врача и правоохранителей.

В то же время издание уточнило, что злоумышленник пришел в медучреждение вместе с женщиной и ребенком, который себя плохо чувствовал.

"У ребенка была рвота, его осматривал врач. Впоследствии для дополнительного осмотра вызвали хирурга. И отец ребенка внезапно выскочил в коридор и начал крушить регистратуру приемного отделения", — отмечается в статье.

Разбитым стеклом травмировалась медсестра, на шум в коридор выбежал хирург, их неадекватный мужчина избил. "В результате этого медсестра с сотрясением мозга и глубокой раной лба госпитализирована, также госпитализирован хирург, который вследствие ударов этого мужчины получил перелом затылочной кости и околоорбитальную гематому, и сотрясение мозга легкой степени", — добавил главврач.

Женщина с ребенком убежали. После задержания дебошир объяснил, что "был на эмоциях", говорил — просил неотложной помощи для своего ребенка, а ему сказали подождать. Злоумышленником оказался 23-летний львовянин, он был трезвым. Начато производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

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