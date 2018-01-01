Во Львовской области чиновника сначала восстановили в должности, а потом посадили за взятку

Речь идет об Александре Погорецком и его заме Оресте Баране.

Чиновников осудили за взятку. facebook.com / nabu.gov.ua

Во Львовской области за получение взятки по 5 лет тюрьмы дали начальнику областного Главного управления Государственной миграционной службы и его первому заму. Таким образом была поставлена точка в деле, которое длится с 2014 года.

Как сообщает местное издание Zaxid.net, речь идет об Александре Погорецком и его заме Оресте Баране.

В 2014 году суд обвинил их в получении взятки – 2 тыс. долларов и 4 тыс. грн за "несоздание искусственных препятствий в служебной деятельности" их собственному подчиненному работнику. Аналогичные требования они выдвигали еще двоим своим сотрудникам. Однако обвинительный приговор им был вынесен лишь в 2016 году.

Дальше – больше. Уже в 2017 году апелляционный суд приговор отменил. Дело приказали пересмотреть. Между делом Погорецкий восстановился в должности и даже возвращался на работу после отстранения.

И вот теперь их повторно приговорили к лишению свободы. Им также запрещено в течение 3-х лет занимать государственные должности.

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