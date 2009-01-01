Водитель главаря ДНР влетел в толпу людей на остановке, есть жертвы — разведка

В результате аварии один гражданский погиб
Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
"28 февраля водитель автомобиля из подразделения личной охраны Захарченко совершил дорожно-транспортное происшествие (наезд на группу людей, находившихся на остановке общественного транспорта), в результате чего один гражданский погиб", — говорится в сообщении.
По информации разведки, руководством службы охраны администрации ДНР были приняты меры к сокрытию факта совершения преступления их сотрудником.
Напомним, автомобиль боевиков сбил насмерть ребенка в оккупированном Донецке.