Водитель главаря ДНР влетел в толпу людей на остановке, есть жертвы — разведка

В результате аварии один гражданский погиб

Александр Захарченко. hvylya.net

Водитель из личной охраны главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погиб один гражданский.

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"28 февраля водитель автомобиля из подразделения личной охраны Захарченко совершил дорожно-транспортное происшествие (наезд на группу людей, находившихся на остановке общественного транспорта), в результате чего один гражданский погиб", — говорится в сообщении.

По информации разведки, руководством службы охраны администрации ДНР были приняты меры к сокрытию факта совершения преступления их сотрудником.

Напомним, автомобиль боевиков сбил насмерть ребенка в оккупированном Донецке.