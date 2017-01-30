Военные рассказали, как под Авдеевкой взяли в плен боевика

Вчера утром после атаки враг вынужден был отступить на вторую линию обороны, отметили в 72-й бригаде.

Силовики на Донбассе, иллюстрация ZN.UA

В воскресенье утром, 29 января, подв результате боя силы АТО взяли в плен одного террориста.

Об этом говорится на странице 72-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

В то же время там уточнили, что противник начал атаку в 6:30, позже, понеся потери, он вынужден был отступить на вторую линию обороны.

"Преследуя врага, бойцы захватили его позиции, закрепившись там и улучшив свое тактическое положение. По нашим наблюдениям и обнародованным противником данным, в результате боя были убиты девять оккупантов, одного взяли в плен, 24 — "300" (ранены — ред.)", — отметили в бригаде.

Между тем пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге рассказал, что пленный передан сотрудникам СБУ, пишет mediarnbo.org.

Напомним, 29 января в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, понесли потери и отступили. Южнее города в результате боевых действий погибли четыре украинских военнослужащих, а девять — были ранены.