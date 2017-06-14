Военный эксперт рассказал о засекреченном ЧП на российском десантном корабле

На БДК "Ослябя" взорвалась носовая артиллерийская установка, сообщает "Злой Одесит".

Взрыв на БДК "Ослябя" Злой Одессит

В России традиционно скрывают разного рода, и известно о происшествиях становится лишь когда тому есть фото- или видеодоказательства. Оценить же в полной мере количество поломок, крушений, несчастных случаев и прочих досадных недоразумений весьма проблематично. И последний случай тому, как прямое подтверждение.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом журнале.

Как сообщает военный эксперт, только сейчас стало известно, что в июне этого года на большом десантном корабле Тихоокеанского флота РФ "Ослябя" произошел взрыв одной из 57-мм артиллерийских установок АК-725. В СМИ об этом не сообщалось, хотя, происшествие, согласитесь, весьма и весьма незаурядное.

"Подробностей о потерпевших нет, равно как и о причинах произошедшего, хотя одной из версий, наиболее вероятной, является подрыв боекомплекта во время стрельбы. Не удивительно, что ВМФ РФ решили скрыть именно этот инцидент, ведь, как можно грозить загнивающему НАТО, когда у самих снаряды разрываются при стрельбе? Но всё тайное становится явным, ярко демонстрируя не только степень готовности России к вероятному конфликту с Западом, но и стыдливое осознание своих недостатков", — пишет аналитик "Информсопротивления".

БДК "Ослябя" во Владивостоке vladnews.ru

Напомним, ранее военный эксперт на примере крейсере "Варяг" показал, как китайцы тонко троллят российский флот и предлагают "великой морской державе" России покупать боевые корабли у КНР.

фото: vladnews.ru