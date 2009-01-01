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Волонтеры рассказали об успехе украинских морпехов под Мариуполем

Сегодня, 16:48

Наши воины могут освободить село, которое в 2016-м занял противник, отметили активисты.

силовики, АТО, позиция
Украинские силовики на Донбассе, иллюстрация facebook.com/backandalive/
Под Мариуполем Донецкой области украинские морские пехотинцы заняли новую лесополосу, теперь у россиян нет возможности "приходить в гости".

Об этом говорится на странице волонтерского движения "Вернись живым" в Facebook.

По данным активистов, еще пару шагов и Вооруженные Силы Украины освободят село, которое враг занял в прошлом году.

"В районе Мариуполя наша доблестная морская пехота заняла новую лесополосу", — отметили в движении.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что в зоне АТО на Светлодарской дуге пехота украинской армии немного "подровняла" передовые позиции. Ознакомиться со сведениями активиста можно здесь.

Если Вы хотите помочь украинской армии или узнать о ней больше — подписывайтесь на страницу основателя волонтерского движения "Вернись живым" Виталия Дейнеги в Facebook или страницу его фонда в этой же соцсети.

Теги:  
Донбасс, Мариуполь, Вернись живым, морпехи, россияне
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