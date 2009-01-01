Волонтеры рассказали об успехе украинских морпехов под Мариуполем

Наши воины могут освободить село, которое в 2016-м занял противник, отметили активисты.
Об этом говорится на странице волонтерского движения "Вернись живым" в Facebook.
По данным активистов, еще пару шагов и Вооруженные Силы Украины освободят село, которое враг занял в прошлом году.
"В районе Мариуполя наша доблестная морская пехота заняла новую лесополосу", — отметили в движении.
Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что в зоне АТО на Светлодарской дуге пехота украинской армии немного "подровняла" передовые позиции. Ознакомиться со сведениями активиста можно здесь.
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