Вооруженный конфликт на предприятии Херсонщины, шестеро раненых

Между группой неизвестных и охранниками предприятия произошел конфлик.
Как сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины, на территорию предприятия проникли около 20 неизвестных лиц и были слышны выстрелы.
"Полицейские установили, что между группой неизвестных и охранниками предприятия произошел конфликт, в результате которого в местную больницу были доставлены шесть человек. Состояние пострадавших удовлетворительное", — говорится в сообщении полиции.
Участников конфликта доставили в полицию. Возбуждены уголовные дела по статьям "хулиганство" и "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа".
Напомним, 29 января, в Киеве застрелили мужчину. Как рассказали в полиции, в помещении "Национальной лотереи" произошел конфликт между сотрудниками двух частных охранных фирм, который закончился летальным исходом.