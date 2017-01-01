Вооруженный конфликт на предприятии Херсонщины, шестеро раненых

Между группой неизвестных и охранниками предприятия произошел конфлик.

Соцсети

Вечером, 31 января, на одном из предприятий Новой Каховки Херсонской области произошел вооруженный конфликт. В результате которого пострадали 6 человек.

Как сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины, на территорию предприятия проникли около 20 неизвестных лиц и были слышны выстрелы.

"Полицейские установили, что между группой неизвестных и охранниками предприятия произошел конфликт, в результате которого в местную больницу были доставлены шесть человек. Состояние пострадавших удовлетворительное", — говорится в сообщении полиции.

Участников конфликта доставили в полицию. Возбуждены уголовные дела по статьям "хулиганство" и "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа".

Напомним, 29 января, в Киеве застрелили мужчину. Как рассказали в полиции, в помещении "Национальной лотереи" произошел конфликт между сотрудниками двух частных охранных фирм, который закончился летальным исходом.