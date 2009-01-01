Вооруженный разбой в Харькове. Студенты-иностранцы ограбили таксиста

Злоумышленниками оказались 20 и 22-летний граждане другого государства.

В Харькове студенты-иностранцы ограбили таксиста handcuffs/Shutterstock

Харьковская полиция раскрыла разбойное нападение на таксиста, совершенное иностранными студентами.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы полиции области.

Как рассказал начальник Немышлянского отдела полиции, 13 января ночью двое неизвестных вызвали такси. Когда таксист приехал по указанному адресу, пассажиры приставили ему нож к шее и завладели имуществом.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники отдела криминальной полиции установили личности злоумышленников и их местонахождение. Ими оказались 20 и 22-летний граждане другого государства, студенты одного из харьковских вузов. Они отобрали у 48-летнего таксиста мобильный телефон, Wi-Fi роутер и кошелек, в котором было 500 гривен.

Вещественные доказательства изъяты.

Злоумышленникам уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

В судебном порядке в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Луцке полицейские ранили грабителей банка.