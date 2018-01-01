"Воры и насильник". В Одессе из колонии сбежали осужденные: фото злоумышленников

Осужденные во вторник рано утром смогли покинуть место лишения свободы, отметили в Нацполиции.

В Одессе из колонии сбежали осужденные — воры и насильник obozrevatel.com

Во вторник, 17 июля, рано утром в Одессе из колонии сбежали трое осужденных — Иван Запорожан, Владислав Куспис и Вячеслав Загорняк, их разыскивают правоохранители.

Злоумышленники покинули место лишения свободы около четырех часов утра, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"… разыскиваются Запорожан Иван Иванович, 1997 г. р., осужденный по ч. 3 ст. 185 (кража — Ред.) УКУ (Уголовный кодекс Украины — Ред.), Куспис Владислав Игоревич, 1995 г. р., осужденный по ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища — Ред.) и ч. 3 ст. 185 УКУ и Загорняк Вячеслав Вячеславович, 1992 г. р., осужденный по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом — Ред.) УКУ", — отмечается в сообщении.

В Одессе из колонии сбежали осужденные — воры и насильник od.npu.gov.ua

Напомним, 11 августа в Краснограде Харьковской области двое арестованных сбежали с территории режимного объекта во время прогулки. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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