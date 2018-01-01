"Восемь полос и отбойник? Да плевать!". В Киеве в ДТП погиб молодой военный

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1 / 5 В Киеве авто на дороге сбило молодого военного, он погиб (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В столице смертельная авария произошла на проспекте Победы.

В Киеве авто на дороге сбило молодого военного, он погиб фото: sai.gov.ua

В Киеве на проспекте Победы 21-летний военный пытался перебежать дорогу в неположенном месте, его сбила иномарка.

Парень получил травмы, несовместимые с жизнью, он умер в скорой помощи через 15 минут после аварии, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Восемь полос и отбойник? Да плевать! И вот результат — смертельное ДТП в Киеве на пр. Победы после метро "Житомирская", на выезд из города", — отметило издание.

По его данным, военный перебегал дорогу над подземным пешеходным переходом и был сбит автомобилем Skoda. В отношении водителя правоохранители открывали уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 мая в Дарницком районе Киева авто Toyota RAV4 вылетело на полосу встречного движения и врезалось в фуру, водитель иномарки погиб мгновенно. Узнать больше о случившемся можно здесь.

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