Возле места гибели депутата горсовета Северодонецка нашли еще одного убитого

В полиции пока не стали связываать между собой два убийства.

Место убийства Сергея Самарского lg.npu.gov.ua

В прокуратуре Луганской области сообщили о том, что возле места убийства председателя фракции "БПП" в Северодонецком городском совете Луганской области Сергея Самарского обнаружен еще один труп.

Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Анна Зыкова, сообщает 112.ua.

"Обнаружен труп неподалеку от места гибели депутата. Однако связывать эти два убийства я сейчас не могу. Продолжаются еще следственные действия в отношении другого убитого", — заявила она.

Как сказала Зыкова, нельзя связывать эти два убийства или утверждать, что второй погибший был свидетелем убийства Самарского.

"После того, как следствие выяснит причины убийства человека, обнаруженного вблизи места совершения преступления в отношении Самарского, дополнительно будем сообщать", — подчеркнула она.

Напомним, тело Самарского нашли сегодня, 3 ноября, в 00.30 с признаками насильственной смерти, у него была разбита голова. Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай заявила, что как главная версия убийства Самарского рассматривается его политическая деятельность.

Напомним, депутату горсовета Северодонецка Луганской области, председателю фракции "Блока Петра Порошенко "Солидарность" Сергею Самарскому разбили голову, его нашли мертвым в городе в ночь на пятницу — 3 ноября.