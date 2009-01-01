Враг бил из танка или САУ. Стали известны последствия обстрела Авдеевки

Террористы попали в три жилых дома, отметил Малыхин.

Авдеевка, иллюстрация vk.com/my_avdeevka

В четверг, 16 февраля,из танка или самоходной артиллерийской установки (САУ), погиб один мирный житель, еще один — ранен.

Об этом глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время он уточнил, что террористы уже перестали бить по городу.

"Попали в три жилых дома. Есть один погибший и один раненый. У раненого ожог ног, сейчас ему оказывают помощь. Еще есть подозрение, что еще один человек под завалами. Сейчас пытаются его достать, будем смотреть", — отметил чиновник.

Ранее в штабе АТО сообщили, что 16 февраля в зоне спецоперации на Донбассе с начала суток и до 18 часов боевики 35 раз стреляли, погибли трое украинских военнослужащих, четверо — ранены.