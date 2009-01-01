Враг накрывал Авдеевку из танков и тяжелых минометов, под Мариуполем бил из пушек и гранатометов

На Донецком направлении вблизи Авдеевки во второй половине дня резко увеличилось количество обстрелов из тяжелого вооружения.

Враг накрывал Авдеевку из танков Reuters

На Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции сегодня российско-террористические войска 60 раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"На Мариупольском направлении по опорным пунктам рядом с Лебединским, Широкино, Гнутово и Водяным враг вел огонь из минометов и артиллерийских систем калибра 122. По позициям неподалеку от Талаковки и Чермалыка — из минометов калибра 120, рядом с Марьинкой — из гранатометов разных систем", — говорится в сообщении.

Также в пресс-центре сообщили, что на Донецком направлении вблизи Авдеевки во второй половине дня резко увеличилось количество обстрелов из тяжелого вооружения, танков и минометов калибра 120.

"Несколько снарядов попали в старую Авдеевку. По позициям рядом с Опытным враг вел огонь из минометов калибра 82, а неподалеку от Луганского — из артиллерийских систем калибра 122, минометов, БМП и СПГ", — сообщили в штабе.

Кроме того, на Луганском направлении российские оккупанты вели огонь из СПГ и ПТРК в районе Новозвановки, а из стрелкового оружия - вблизи Валуйского.

В результате подрыва на самодельном взрывном устройстве погиб военнослужащий и еще один ранен, сообщили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате подрыва на растяжке у поселка Крымское Славяносербского района на Луганщине области погиб украинский военный.

Видео: Військове телебачення України.