Враг накрывал позиции сил АТО на всех направлениях, ранен один украинский военный

На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Павлополь, Марьинку, Водяное и Новотроицкое.

Боевик на Донбассе Reuters

В четверг, 5 января, на Донбассе в районе проведения антитеррористической операции произошло 14 обстрелов, один украинский военнослужащий ранен.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 в Facebook.

"Всего зафиксировано 14 обстрелов. Один наш военнослужащий ранен", — сообщили в пресс-центре.

По данным штаба АТО, российские оккупанты и боевики продолжили обстрелы позиций украинских военных на всех направлениях линии фронта.

"Из 120-миллиметровых минометов и гранатометов различных систем на Луганском направлении — по Новозвановке. Из гранатометов — по Талаковке, а по Новотроицкому огонь вел снайпер", — сообщает пресс-центр.

На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Павлополь, Марьинку, Водяное и Новотроицкое.

На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии огонь по позициям Вооруженных сил Украины вели в районе Троицкого, а из гранатометов и стрелкового оружия — по Луганскому и Авдеевке.

Напомним, 4 января, самое большое боевое присутствие врага сохранялось на Светлодарской дуге, на которую пришлась половина всех вчерашних случаев нарушения перемирия на Донецком направлении.

Видео: Військове телебачення України.