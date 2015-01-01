Враг накрывал позиции силовиков на всех направлениях, ранен один боец АТО

На протяжении сегодняшнего дня боевики 23 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Боевики на Донбассе Twitter

На Донбассе в зоне АТО сегодня получил ранения один украинский военный.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Как подчеркивается в сообщении, на протяжении сегодняшнего дня боевики 23 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

"На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Павлополю, Гнутово, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке. По Марьинке огонь вел и БТР противника", — говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики обстреляли из 122-миллиметровой артиллерии Троицкое, из 82-миллиметровых минометов и гранатометов — Новозвановку. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов стреляли по Крымскому.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска обстреливали из 120-миллиметровых минометов украинские позиции в районе Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия — Авдеевку и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер, сообщили в штабе.

Напомним, 10 января, возле Тарамчука Донецкой области (находится под захваченным Докучаевском) позиции украинских военных атаковали диверсанты противника.