Враг поливал огнем бойцов АТО на всех направлениях, ранен один украинский военный

Из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое.

Вражеская артиллерия на Донбассе Facebook/Евгений Крыжин

На Донбассе оккупанты произвели 21 обстрел позиций сил АТО , один украинский военный ранен

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что боевики продолжили обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях: на Мариупольском — из 122-миллиметровой артиллерии, 120-миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке.

Из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино — БМП противника.

По данным штаба, на Луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Орехово и Новозвановке.

На Донецком направлении они обстреливали из 120 и 82-миллиметровых минометов Авдеевку и Троицкое. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Около 15.00 российско-оккупационные войска, используя реактивные системы залпового огня, обстреляли населенный пункт Красногоровка. Четыре снаряда попали непосредственно по городу и один неподалеку", — добавили в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге пехота ВСУ немного "подровняла" передовые позиции.

Видео: Військове телебачення України.