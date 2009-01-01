Враг поливал силы АТО из гранатометов и вооружения БМП, погиб один украинский военный

На Донецком направлении враг из гранатометов и стрелкового оружия обстреливал Авдеевку.
Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.
Сообщается, что на Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Павлополь, Талаковку и Гнутово. Из вооружения БМП — Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
На Донецком направлении российско-оккупационные войска из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую.
На Луганском направлении из тех же видов вооружения — Широкино, Сизое и Станицу Луганскую.
Напомним, ранее сообщалось, что под Донецком российские оккупанты обстреляли автобус, есть раненая.
Видео: Військове телебачення України.