Враг получил по зубам под Авдеевкой. Силы АТО отразили вылазку банды диверсантов

Диверсионная группа противника численностью до 10 человек подошла к позициям ВСУ на расстояние 100 метров.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Минобороны.
Сообщается, что нападение врага произошло около половины первого ночи.
"Диверсионная группа противника численностью до 10 человек подошла к позициям ВСУ на расстояние 100 метров, после чего открыла огонь. Нападение было отбито, враг отступил. Во время боевого столкновения, которое длилось около получаса, со стороны сил АТО — без потерь, потери противника уточняются", — отметили в МОУ.
Напомним, ранее сообщалось, что две мощные перестрелки продолжительностью два час каждая состоялись в Авдеевской промзоне.