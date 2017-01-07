Враг получил по зубам под Авдеевкой. Силы АТО отразили вылазку банды диверсантов

Диверсионная группа противника численностью до 10 человек подошла к позициям ВСУ на расстояние 100 метров.

Силы АТО отразили вылазку банды диверсантов Reuters

районе Авдеевки в ночь на Рождество произошло боестолкновение между военнослужащими Вооруженных Сил Украины и бандой вражеских диверсантов.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Минобороны.

Сообщается, что нападение врага произошло около половины первого ночи.

"Диверсионная группа противника численностью до 10 человек подошла к позициям ВСУ на расстояние 100 метров, после чего открыла огонь. Нападение было отбито, враг отступил. Во время боевого столкновения, которое длилось около получаса, со стороны сил АТО — без потерь, потери противника уточняются", — отметили в МОУ.

Напомним, ранее сообщалось, что две мощные перестрелки продолжительностью два час каждая состоялись в Авдеевской промзоне.