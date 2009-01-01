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Враг стрелял на трех направлениях, ранен боец АТО

Сегодня, 08:30

На Донбассе боевики, в частности, открывали огонь из гранатометов.

Боевик
Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters
В зоне АТО на Донбассе за прошлые сутки, 16 января, боевики 41 раз стреляли, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По данным ведомства, террористы открывали огонь на трех направлениях из разного оружия.

"На Мариупольском из 82-мм минометов обстреляли Павлополь", — отметили в пресс-службе.

Последний населенный пункт, Гнутово, Марьинку, Водяное, Красногоровку и Широкино противник атаковал из гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия злоумышленники открывали огонь по урочищу Шаров Кут, Станице Луганской и Новозвановке. На Донецком — из гранатометов били по Луганскому, Опытному, Авдеевке и поселку Мироновский.

Ранее морпех с позывным "Шрек" рассказал, что под Мариуполем Донецкой области боевики со своих передовых позиций обстреляли машину, ехавшую у них в тылу. Ознакомиться со сведениями бойца можно здесь.

Видео: Військове телебачення України

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АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, штаб АТО
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