Враг ударил из тяжелых минометов, гранатометов и вооружения БМП, погиб боец АТО, еще один — ранен

На Приморском направлении боевики применяли противотанковый гранатомет возле Новотроицкого, а вооружение БМП возле Водяного.

На Донбассе погиб боец АТО Gazeta.ua

На Донбассе в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще один получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Неподалеку от Донецка оккупанты выпустили не менее 16 мин калибра 82 миллиметра по защитникам Авдеевки и Песок. Кроме того, вооружения БМП враг применял возле н.п. Зайцево. А около полудня, в результате огневого противостояния с противником получил смертельное ранение один наш военнослужащий", — говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что боевики ранили одного военного ВСУ на Луганском направлении.

"На Луганском направлении под огнем из 120-миллиметровых минометов оказались укрепления сил АТО в окрестностях Крымского. Также дважды под обстрелы захватчиков попали подступы к Трехизбенке. А около 10:00 утра в результате огневой провокации с применением гранатометов, получил ранение боец Вооруженных Сил Украины", — сообщили в штабе.

Вместе с тем, сообщается, что на Приморском направлении боевики применяли противотанковый гранатомет возле Новотроицкого, а вооружение боевой машины пехоты (БМП) возле Водяного.

Кроме того, пресс-центр штаба АТО сообщает, что всего с начала суток боевики 10 раз нарушили перемирие.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО шесть раз огнем из пехотного вооружения принуждали врага к миру", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее журналист рассказал, как бойцы АТО ценой своей жизни остановили прорыв боевиков.

Видео: Військове телебачення України.