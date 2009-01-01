Вражеская провокация. Под Донецком российские оккупанты обстреляли автобус, есть раненая

Причастность боевиков к этому событию подтверждается, заявил Матюхин.
Об этом пресс-секретарь пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин сообщил в Facebook.
"Утром 20 января в районе населенного пункта Еленовка, который находится на временно оккупированной территории, российско-оккупационными войсками был обстрелян гражданский автобус. В результате обстрела получила ранения местная жительница", — сообщил он.
Он подчеркнул, что причастность боевиков к этому событию подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Еленовка-Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований.
Матюхин не исключил, что эта провокация была осуществлена с целью дискредитации Вооруженных сил Украины в период пребывания в зоне АТО заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ на всех направлениях.