Вражеская провокация. Под Донецком российские оккупанты обстреляли автобус, есть раненая

Причастность боевиков к этому событию подтверждается, заявил Матюхин.

Боевики на Донбассе Twitter

Сегодня утром в Донецкой области оккупанты обстреляли пассажирский автобус, в результате обстрела ранен один человек

Об этом пресс-секретарь пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин сообщил в Facebook.

"Утром 20 января в районе населенного пункта Еленовка, который находится на временно оккупированной территории, российско-оккупационными войсками был обстрелян гражданский автобус. В результате обстрела получила ранения местная жительница", — сообщил он.

Он подчеркнул, что причастность боевиков к этому событию подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Еленовка-Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований.

Матюхин не исключил, что эта провокация была осуществлена с целью дискредитации Вооруженных сил Украины в период пребывания в зоне АТО заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ на всех направлениях.