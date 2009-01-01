Вражеские обстрелы и подрыв на взрывном устройстве. В штабе АТО рассказали о погибших силовиках

На Донецком направлении боевики из автоматических гранатометов и пулеметов били по опорным пунктам Вооруженных сил Украины.

В штабе АТО рассказали о погибших силовиках Gazeta.ua

На Донбассе с начала суток огневая активность российско-оккупационных группировок была незначительной, несмотря на это погибли четверо бойцов АТО, еще трое получили ранения.

Об этом идет речь в сводке пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что на Донецком направлении боевики из автоматических гранатометов и пулеметов били по опорным пунктам Вооруженных сил Украины неподалеку Верхнеторецка. Из этого же оружия боевики обстреляли укрепления ВСУ в районе Водяного, что на Приморском направлении. Кроме этого, сегодня днем под вражеским огнем оказались защитники Марьинки.

"К сожалению, в результате обстрелов на Мариупольском направлении двое наших военнослужащих получили ранения несовместимые с жизнью. Еще двое бойцов получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Кроме того, еще двое военных погибли и один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донецком направлении", — рассказали в штабе АТО.

Напомним, 23 октября, в районе проведения АТО боевики 22 раза нарушили "перемирие". Украинские воины 15 раз жестко отвечали врагу из вооружения, не запрещенного мирными договоренностями.