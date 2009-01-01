Вражеские обстрелы под Попасной. В полиции назвали число раненых

В результате обстрелов боевиков получил минно-взрывное ранение 24-летний житель Золотого-4.

Вражеский обстрел на Донбассе 112.ua

В результате интенсивных вражеских обстрелов позиций сил АТО на Донбассе 1 гражданское лицо и 1 военнослужащий ранены в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Луганской области.

"Сегодня около 8:00 в результате обстрелов боевиков получил минно-взрывное ранение 24-летний житель Золотого-4 Попаснянского района", — сказано в нем.

Также отмечается, что около 13:00 в результате обстрела боевиками села Троицкое Попаснянского района получил тяжелые ранения военнослужащий Вооруженных сил.

Напомним, 1 марта в результате обстрелов боевиков были повреждены здания насосной станции "НОД-1" и слесарной мастерской, а также водопроводы, обслуживающих Попасную и Золотое.