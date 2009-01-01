Вражеские обстрелы под Попасной. В полиции назвали число раненых

В результате обстрелов боевиков получил минно-взрывное ранение 24-летний житель Золотого-4.
Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Луганской области.
"Сегодня около 8:00 в результате обстрелов боевиков получил минно-взрывное ранение 24-летний житель Золотого-4 Попаснянского района", — сказано в нем.
Также отмечается, что около 13:00 в результате обстрела боевиками села Троицкое Попаснянского района получил тяжелые ранения военнослужащий Вооруженных сил.
Напомним, 1 марта в результате обстрелов боевиков были повреждены здания насосной станции "НОД-1" и слесарной мастерской, а также водопроводы, обслуживающих Попасную и Золотое.