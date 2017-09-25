Вражеские потери на Донбассе. За неделю ранены и убиты 30 оккупантов

Львиная доля потерь традиционно приходится на Мариупольское направление.

Боевики на Донбассе reukraine.blogspot.com

За минувшую неделю в зоне проведения АТО на Донбассе было уничтожено 11 оккупантов.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает пресс-служба Минобороны.

"По информации Главного управления разведки министерства обороны Украины, подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: 11 погибших оккупантов, 19 — раненых и один сбитый беспилотный летательный аппарат типа "Орлан". Львиная доля потерь традиционно приходится на Мариупольское направление", — сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось о новых потерях врага в зоне АТО — уничтожены два боевика.