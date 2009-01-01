Вражеский обстрел Авдеевки. В полиции сообщили о ранении волонтера

Пострадавшая является волонтером, ранение получила во время обстрела промышленной зоны.

В Авдеевке ранили волонтера 62.ua

В Авдеевке в результате обстрела ранена женщина-волонтер.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"В 19.00 в Авдеевское отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что в результате обстрела боевиков в 17.15 была ранена женщина, 1980 года рождения, жительница Киевской области", — говорится в сообщении.

Пока установлено, что пострадавшая является волонтером, ранение получила во время обстрела промышленной зоны. Женщина доставлена в городскую больницу.

На место выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Информация о других раненых и повреждениях уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли украинских волонтеров под Зайцево, есть раненые.