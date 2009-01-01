Вражеский огонь из БМП и работа снайпера. В штабе АТО рассказали о раненом силовике

21 февраля всего зафиксировано 35 вражеских обстрелов.

Боевики на Донбассе 0629.com.ua

Боевики сегодня осуществили 35 обстрелов по позициям сил АТО , один украинский военный был ранен.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"По состоянию на 18.00 21 февраля всего зафиксировано 35 обстрелов. Один наш военный ранен", — говорится в сообщении.

По данным штаба, на Мариупольском направлении оккупанты из 120-миллиметровых минометов обстреливали Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Гнутово, Талаковку, Водяное, Павлополь. За Тарамчуку и Широкино вели огонь БМП противника.

На Донецком направлении боевики из 120- и 82-миллиметровых минометов обстреляли Авдеевку, Луганское и Опытное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Луганское, Зайцево и Каменку. По Каменке вел огонь и снайпер.

На Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов была обстреляна Катериновка.

Напомним, 20 февраля, в зоне АТО на Донбассе боевики 74 раза стреляли, ранены двое украинских военнослужащих, семеро — травмированы.

Видео: Військове телебачення України.