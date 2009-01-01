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Вражеский огонь из БМП и работа снайпера. В штабе АТО рассказали о раненом силовике

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21 февраля всего зафиксировано 35 вражеских обстрелов.

боевики, коминтерново, БМП
Боевики на Донбассе 0629.com.ua
Боевики сегодня осуществили 35 обстрелов по позициям сил АТО, один украинский военный был ранен.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"По состоянию на 18.00 21 февраля всего зафиксировано 35 обстрелов. Один наш военный ранен", — говорится в сообщении.

По данным штаба, на Мариупольском направлении оккупанты из 120-миллиметровых минометов обстреливали Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Гнутово, Талаковку, Водяное, Павлополь. За Тарамчуку и Широкино вели огонь БМП противника.

На Донецком направлении боевики из 120- и 82-миллиметровых минометов обстреляли Авдеевку, Луганское и Опытное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Луганское, Зайцево и Каменку. По Каменке вел огонь и снайпер.

На Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов была обстреляна Катериновка.

Напомним, 20 февраля, в зоне АТО на Донбассе боевики 74 раза стреляли, ранены двое украинских военнослужащих, семеро — травмированы.

Видео: Військове телебачення України.

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АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, Украина, военные
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