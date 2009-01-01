Вражеский огонь из БМП и работа снайпера. В штабе АТО рассказали о раненом силовике

21 февраля всего зафиксировано 35 вражеских обстрелов.
Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.
"По состоянию на 18.00 21 февраля всего зафиксировано 35 обстрелов. Один наш военный ранен", — говорится в сообщении.
По данным штаба, на Мариупольском направлении оккупанты из 120-миллиметровых минометов обстреливали Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Гнутово, Талаковку, Водяное, Павлополь. За Тарамчуку и Широкино вели огонь БМП противника.
На Донецком направлении боевики из 120- и 82-миллиметровых минометов обстреляли Авдеевку, Луганское и Опытное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Луганское, Зайцево и Каменку. По Каменке вел огонь и снайпер.
На Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов была обстреляна Катериновка.
Напомним, 20 февраля, в зоне АТО на Донбассе боевики 74 раза стреляли, ранены двое украинских военнослужащих, семеро — травмированы.
Видео: Військове телебачення України.