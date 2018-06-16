"Выбегал на дорогу, порезал вены разбитой бутылкой". В Киеве парень пытался покончить с собой

Инцидент произошел вчера вечером, пострадавший не был сильно пьян.

В Киеве парень пытался свести счеты с жизнью kiev.informator.ua

В пятницу, 15 июня, вечером в Шевченковском районе Киева на остановке общественного транспорта парень пытался покончить с собой — выбегал на дорогу, а потом порезал себе вены разбитой бутылкой.

Инцидент произошел около 22:00 на улице Саксаганского возле торгового центра "Украина", пишет "Информатор" со ссылкой на слова очевидцев.

По данным издания, молодой человек выбежал на проезжую часть и хотел свести счеты с жизнью, попав под автомобиль, но двое мужчин-охранников из расположенных рядом заведений поймали его и увели с дороги.

"… он вырывался и пытался убежать. У него это получилось, а далее молодой человек подбежал к мусорнику и начал там рыться. Парень достал стеклянную бутылку, разбив ее начал резать себе вены сидя на остановке общественного транспорта", — добавило издание.

Потом люди, спасшие человека от гибели, остановили проезжавшую мимо машину скорой. Врачи оказали пострадавшему первую помощь и вызвали полицию. Медики сообщили, что порез руки у парня несильный, молодой человек не был сильно пьян.

"У парня поехала крыша", — сказал один из охранников.

В Киеве парень пытался свести счеты с жизнью kiev.informator.ua

Напомним, вечером 30 мая в центре Киева 16-летняя девушка, которая является участницей "группы смерти" — "Синий кит" — в одной из соцсетей вскрыла себе вены осколками бутылки. Узнать больше о случившемся можно здесь.

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