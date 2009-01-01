"Выбивал" деньги из бизнесмена. На Волыни задержали криминального авторитета с подельниками

Задержание злоумышленников произошло в квартире одного из бизнесменов.

На Волыни задержали криминального авторитета Пресс-центр СБУ

В Волынской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали криминального авторитета с тремя подельниками во время вымогательства 40 тыс. долларов у местного предпринимателя.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что задержание злоумышленников произошло сегодня, 13 марта, в квартире одного из бизнесменов области, в отношении которого они применяли методы физического воздействия, пытаясь "выбить" из него 40 тыс. долларов.

Отмечается, что банда "вора в законе", который является уроженцем Волыни, специализировалась на вымогательстве денег и разбойных нападениях на территории Волынской области.

Начато уголовное производство по части 4 статьи 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее сообщалось, что из Украины выдворили криминального авторитета.

Фото: СБУ.

Видео: Служба безпеки України.