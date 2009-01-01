"Выгоняла нечистую силу". В Донецкой области женщина до смерти забила мать молотком

Суд отправил злоумышленницу на принудительное лечение, отметили в прокуратуре.

Скорая помощь, иллюстрация

В Донецкой области женщина облила мать кипятком и забила молотком до смерти, "выгоняя" из нее "нечистую силу".

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве уточнили, что суд решил направить злоумышленницу на принудительное лечение.

"Женщина облила мать кипятком, пока та спала на диване. После этого нанесла множественные удары молотком по голове", — говорится в сообщении.

Пострадавшая от полученных травм умерла в помещении ожогового отделения больницы. Действия ее дочери квалифицированы по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

"... убийство матери она совершила, находясь в болезненном состоянии из-за хронического психического заболевания. На тот момент не имела возможности осознавать значение своих действий и руководить ими", — добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в селе Катюжанка Киевской области мужчина под действием алкоголя убил свою жену и продолжал жить обычной жизнью вместе с ее бездыханным телом десять дней.