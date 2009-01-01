Вымогали 40 тысяч долларов. В Одесской области на взятке поймали прокурора и депутата облсовета

По данным источника, в спецоперации принимали участие сотрудники СБУ.

В Одесской области на взятке поймали прокурора фото: guboz.gov.ua

В воскресенье, 8 октября, в Одесской области правоохранители задержали при получении крупной взятки прокурора и депутата Одесского областного совета.

Об этом сообщил УНИАН представитель прокуратуры Одесской области.

Сотрудники правоохранительных органов Киева задержали заместителя прокурора Измаильской местной прокуратуры и депутата Одесского областного совета.

По предварительным данным, подозреваемые вымогали у частного предпринимателя взятку в сумме 40 тысяч долларов.

По данным источника, в спецоперации принимали участие сотрудники СБУ.

"По некоторым данным, сейчас задержанных злоумышленников этапируют в Киев", — сказал источник.

Официально правоохранители пока данный инцидент не комментируют.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице на взятке попался чиновник Государственной исполнительной службы.